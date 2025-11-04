Caccia al nuovo allenatore viola: tutti in attesa della chiamata decisiva

I nomi circolati finora per la panchina della Fiorentina rappresentano più un insieme di contatti esplorativi che reali trattative: la società vuole scegliere con calma, senza farsi condizionare dalla fretta. Tutti i candidati restano dunque in attesa della chiamata decisiva. Tra questi, Roberto D’Aversa sembrava vicino, ma il suo profilo ha diviso la tifoseria: il tecnico abruzzese, pur reduce da una retrocessione, ha centrato la semifinale di Coppa Italia con l’Empoli e conosce bene diversi giocatori viola, avendoli già allenati. Tuttavia, non convince del tutto per il salto in una piazza esigente come Firenze. Paolo Vanoli, con esperienze internazionali accanto a Ventura e Conte tra Chelsea e Inter, gode di buona considerazione anche per il passato da ex viola, ma la sua unica avventura da primo allenatore in Serie A resta quella con il Torino. Raffaele Palladino, invece, è un nome che divide: capace di valorizzare la rosa, ma con rapporti complicati all’interno dell’ambiente. Infine, spunta di nuovo Alessandro Nesta, retrocesso col Monza ma forte di un carisma da campione del mondo. Questo uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it.