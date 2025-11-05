Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

vedi letture

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Pioli, l'ultimo atto: l'esonero ufficiale. Fiorentina a Galloppa"

Corriere Fiorentino: "Disastro viola, il futuro è un rebus"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina ultima, ma settima negli ingaggi"

La Nazione: "Pioli esonerato. Con 9 milioni in tasca"

Corriere dello Sport: "Viola, via Pioli. Galloppa a tempo"

Tuttosport: "La Fiorentina licenzia Pioli. C'è Galloppa"