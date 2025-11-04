Addio a Pioli ma non a tutto il suo staff: ecco chi rimarrà con Galloppa

Daniele Galloppa è l'allenatore ad interim che la Fiorentina ha scelto per guidare la squadra almeno in vista della partita contro il Mainz in Conference League. Una scelta interna, volta a garantire continuità e stabilità in un momento delicato della stagione. Il suo staff sarà composto dai due preparatori dei portieri, Alessandro Dall'Omo e Giorgio Bianchi, dal preparatore atletico Alessio Butini, dal match analyst Andrea Tordi e dal collaboratore tecnico Aleksandr Nizelik, oltre ovviamente al proprio vice, Luca Antonelli, ex compagno di squadra e uomo di fiducia. Galloppa, che conosce bene l’ambiente viola grazie al suo lavoro nel settore giovanile, avrà il compito di dare una scossa immediata al gruppo. Questo uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it.