Vanoli e Pioli, Paratici deve risolvere due problemi: ecco la situazione

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Paolo Vanoli aspetta una comunicazione definitiva da parte della Fiorentina in merito al proprio futuro. L'allenatore, che ieri ha confermato di aver già avuto un incontro con i dirigenti, non è stato ancora informato a proposito della scelta per la panchina in vista della stagione 2026-2027. La logica fa pensare che, se l'idea fosse davvero quella di confermarlo, tale comunicazione sarebbe già arrivato. Per questo è altrettanto logico immaginarsi un addio a fine campionato.

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