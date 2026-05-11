Vanoli e Pioli, Paratici deve risolvere due problemi: ecco la situazione
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Paolo Vanoli aspetta una comunicazione definitiva da parte della Fiorentina in merito al proprio futuro. L'allenatore, che ieri ha confermato di aver già avuto un incontro con i dirigenti, non è stato ancora informato a proposito della scelta per la panchina in vista della stagione 2026-2027. La logica fa pensare che, se l'idea fosse davvero quella di confermarlo, tale comunicazione sarebbe già arrivato. Per questo è altrettanto logico immaginarsi un addio a fine campionato.
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Copertina
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