VALDISERRI (COR. SERA) A FV, Fonseca non è adatto

Intervistato ieri da FirenzeViola.it, il giornalista del Corriere della Sera Luca Valdiserri, esperto delle vicende della Roma, ha così parlato dell'ipotesi Fiorentina per Paulo Fonseca: "Fonseca ha tante qualità ma per piazze per Roma e Firenze per me non è l’allenatore adatto: Firenze, come Roma, è una città particolare, dove serve più un domatore che un gentiluomo. Lui di certo è un gentiluomo, ma non ha saputo gestire bene l’ambiente romano. In più, sul campo, è stato messo spesso in difficoltà dal punto di vista tattico dagli allenatori italiani. Quest’anno si è fissato spesso sulla difesa a 3, questo può essere un altro suo difetto".

