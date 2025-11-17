Un tempo per Pongracic nella super-rimonta della Croazia sul Montenegro

Un tempo per Pongracic nella super-rimonta della Croazia sul MontenegroFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:45Notizie di FV
di Andrea Giannattasio

Appena un tempo in campo per Marin Pongracic nella vittoria della sua Croazia (2-3) contro il Montenegro a Podgorica nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il centrale viola, partito dalla panchina, è subentrato al 46’ al posto di Caleta-Car e ha contribuito alla super rimonta della sua squadra, sotto 2-1 a fine primo tempo ma capace poi di vincere 3-2 in trasferta. L’ex Lecce - che ha ultimato i suoi impegni con la Nazionale - è atteso a Firenze tra domani pomeriggio e mercoledì mattina.