Un calendario senza soste: la Viola è chiamata a risogere in 45 giorni

Uno dei pezzi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al calendario della Fiorentina, che dopo questa sosta di campionato sarà davvero senza soste. Il calendario mette di fronte una sequenza di impegni impegnativi, a cominciare dalla gara di sabato contro i bianconeri e a quella successiva in trasferta contro l'Atalanta, con, in mezzo, la gara interna di Conference League contro l'AEK Atene. L’alternanza tra campionato e competizioni europee caratterizzerà gran parte del mese di dicembre, con cinque avversarie meno ostiche che potrebbero consentire alla squadra di recuperare terreno in classifica (Sassuolo, Verona, Udinese, Parma e Cremonese) e altri due impegni continentali contro Dinamo Kiev al Franchi e in trasferta a Losanna per centrare l’accesso agli ottavi. La Coppa Italia tornerà nel discorso solo a gennaio.