Kean, Nicolussi e Fagioli da ex, La Gazzetta dello Sport: "I viola cresciuti nella Juve"

La Gazzetta dello Sport si concentra sugli ex della sfida tra Fiorentina e Juventus, più precisamente sui viola cresciuti in bianconero. Moise Kean, Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia sono molto più di ex della partita perché sono veri e propri “figli” del settore giovanile della Juventus dove sono cresciuti, ognuno con i propri sogni e speranze.

Kean sabato vuole lasciarsi alle spalle il trauma alla tibia e tornare al gol per riprendere il ritmo della passata stagione, Nicolussi deve crescere come play sotto la guida di Paolo Vanoli e Fagioli vorrebbe conquistarsi prima di tutto un posto da titolare grazie alle sue qualità. Possono essere uomini-chiave per trascinare la Fiorentina fuori dalla crisi, ma anche giocatori che dal passato si portano dietro tante esperienze, sentimenti e pure la voglia di farsi rimpiangere con addosso i colori viola.