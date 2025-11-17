Da squadra allo sbando a rullo compressore: la missione viola di Vanoli

È stato il pezzo legato alla "fase di accettazione" da parte della Fiorentina della sua nuova situazione in classifica uno dei pezzi più letti di oggi sulle pagine di Firenzeviola.it. Quello di Vanoli è stato un mix di concetti base che, davanti all'inadeguatezza della squadra, si è resi necessaro per riportare la Fiorentina ad aprire gli occhi sulla propria condizione senza tener di conto degli avversari che dovrà affrontare. Ovviamente Vanoli cercherà le giuste contromisure per la Juventus, ma in uno studio sempre semplificato per permettere alla squadra di recepire pochi concetti ma nel modo più profondo possibile. Perché è ovvio che, al di là di tutti i migliori propositi, il tempo per mettersi alle spalle il peggior inizio della storia del club, sia sempre meno e che non ci sia possibilità, nell'immediato, di trasformare una squadra allo sbando, in un rullo compressore.