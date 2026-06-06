Un mercato decisivo per Ranieri: il centrale adesso potrebbe anche restare
Uno dei focus più apprezzati oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato a Luca Ranieri e al futuro del centrale viola dopo un'annata travagiliata, dove peraltro il classe '99 ha pure perso la fascia di capitano. Ranieri avrebbe cambiato aria volentieri durante la sessione di mercato di gennaio, considerando che era stato privato della fascia e del posto da titolare. Alla fine il ragazzo si è rimboccato le maniche aiutando concretamente la squadra viola a salvarsi. Il suo contratto scadrà nel 2028, dunque se arriverà un’offerta verrà valutata, ma in caso contrario la Fiorentina non si farà problemi a proseguire il suo cammino con l’ex Spezia che probabilmente, tra i difensori, è il più certo di restare.
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