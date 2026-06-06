Calciomercato Ranieri, da un gennaio all'insegna dell'addio alla possibile permanenza estiva

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A gennaio Luca Ranieri poteva dire addio alla Fiorentina: oggi rischia di diventare un punto fermo del progetto di ricostruzione

In una Fiorentina in cui sono tutti in discussione Luca Ranieri rischia di diventare un punto fermo. Per tanti motivi e per nessuno. A iniziare dalle offerte, che probabilmente scarseggeranno vista l’annata altalenante che ha contraddistinto anche lui. In mancanza di proposte convincenti, il club viola potrebbe preferire tenerlo. Oltretutto parliamo di un giocatore attaccato alla maglia e con un passato nelle giovanili del club da non sottovalutare in fatto di mentalità.

Ma non dovevamo vederci più?

A dire il vero a gennaio c’era stata la possibilità di lasciarsi. Durante la finestra di mercato invernale il Torino aveva messo nel mirino Ranieri, ed era pronto a offrire 5 milioni di euro per accaparrarselo. La Fiorentina ne chiedeva più o meno il doppio. Allora i granata avevano proposto il cartellino di uno tra Biraghi e Saba Sazonov. I dirigenti viola non avevano fretta di vendere il calciatore, quindi la trattativa non è andata in porto e il difensore è rimasto a Firenze.

Adesso Ranieri può davvero restare

Ranieri avrebbe cambiato aria volentieri, considerando che era stato privato della fascia da capitano e del posto da titolare. Alla fine il ragazzo si è rimboccato le maniche aiutando concretamente la squadra viola a salvarsi. Il suo contratto scadrà nel 2028, dunque se arriverà un’offerta verrà valutata, ma in caso contrario la Fiorentina non si farà problemi a proseguire il suo cammino con l’ex Spezia che probabilmente, tra i difensori, è il più certo di restare.