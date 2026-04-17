Un'altra prova inconsistente di Piccoli: urgono delle riflessioni serie
Ancora una prestazione insoddisfacente da parte di Roberto Piccoli, che fatica maledettamente a imporsi come vice Kean. Ieri l’ex Cagliari ha difettato specialmente nei controlli, come spesso gli accade, facendosi travolgere dallo strapotere fisico dei suoi avversari. L’occasione mancata al minuto 81 è lo specchio della sua partita: pallone colpito malissimo e conclusione alle stelle. Ennesima prova inconsistente per Piccoli, costato alla Fiorentina 25 milioni di euro più 2 di bonus (una fortuna con il senno di poi). Nelle prossime settimane andranno fatte delle riflessioni serie sul venticinquenne nato Bergamo, il cui contratto con la società viola varrà fino al giugno del 2030.
Non è da escludere che in caso di presupposti accettabili la Fiorentina faccia dei ragionamenti sul suo futuro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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