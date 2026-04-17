Gudmundsson raggiunge la doppia cifra in stagione. Ma la strada è ancora lunga

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È uscito scuotendo la testa dalla contesa contro il Crystal Palace e forse è l'immagine migliore che si possa trovare per descirvere la stagione e il momento di Albert Gudmundsson. Che ieri ha segnato un rigore fondamentale per dare qualche speranza di rimonta, ma ancora una volta non è riuscito ad incidere come vorrebbe nonostante qualche giocata di livello che ha fatto vedere a tutti cosa sarebbe in grado di fare. Con la rete di ieri sono 10 in stagione, 5 gol in Conference League e 5 in campionato. Di questi, solo 4 gol sono arrivati su azione. Troppo poco per chi si dovrebbe caricare la squadra sulle spalle, ma almeno contro il Crystal Palace si sono visti degli sprazzi di talento. Può essere l'ennesimo punto di partenza per provare ad invertire la rotta e regalarsi un finale di stagione soddisfacente.

La pagella di Firenzeviola

Gudmundsson - Balla tra le linee chiedendo palla in continuazione e quando viene "pescato" dai compagni è comunque in una posizione che crea grattacapi agli avversari. Segna su rigore il gol dell'1-1 con la solita freddezza e nonostante prima di batterlo passino diversi minuti a causa dell'infortunio di Wharton. Nella ripresa fa più fatica a posizionarsi ma va vicino al gol con un tiro deviato da Henderson. 6,5