Finisce il viaggio in Conference. Le 4 partite più memorabili della Fiorentina

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È finito con l'eliminazione per mano del Crystal Palace il quarto viaggio della Fiorentina in Conference League. Il più particolare forse, un po' perché al centro di una stagione travagliata e un po' perché per la prima volta la squadra viola ha incontrato un club dei top 5 campionati europei prima della finale. Un viaggio fatto di alti e bassi sia per quanto riguarda le fasi a gironi che per quelle eliminatorie, con la Fiorentina che ha girato il mondo andando ad esplorare posti sconosciuti almeno al mondo del calcio. Da Byalistok a Leskovac, passando per tante capitali europee: una sorta di inter-rail durato quattro anni. Ma quali sono stati i momenti migliori della Fiorentina in Conference League? Ne abbiamo selezionati alcuni, in particolare quattro.

Le partite migliori

La prima partita selezionata non può che essere la prima giocata, cioè la sfida tra Fiorentina e Twente. La parata di Terracciano all'ultimo minuto resterà una delle emozioni più belle che la Conference League ha regalato ai tifosi della Fiorentina. Poi c'è Basilea-Fiorentina, la serata più memorabile con il gol di Barak al 117esimo minuto che ha mandato in finale la Fiorentina e in visibilio i tifosi. Emozioni simili anche l'anno successivo con l'1-1 in casa del Club Brugge che consegnò la seconda finale consecutiva. Ma anche la vittoria ai supplementari con il Viktoria Plzen quella con lo Sporting Braga hanno dato una discreta gioia al popolo viola.