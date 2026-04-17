Sabato calcio camminato alla Blue Clinic a B. a Ripoli: il programma completo
Un triangolare di calcio camminato a corollario dell'inaugurazione del nuovo Centro di medicina Firenze. Nella nuova “Centro di medicina Arena” della "Blue Clinic" a Bagno a Ripoli scenderanno in campo tre formazioni simbolo del territorio: Rondinella del Torrino, USSI Toscana – Gruppo toscano giornalisti sportivi e gli Ex Viola, già calciatori della Fiorentina. Un triangolare che vedrà la partecipazione di volti storici del calcio viola come Moreno Roggi, Gian Matteo Mareggini, Lorenzo Amoruso, Stefano Carobbi, Maurizio Restelli e Salvatore “Ciccio” Esposito.
Testimonial d’eccezione sarà Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, da sempre promotore del walking football come strumento di salute, inclusione e socialità, in particolare per over 50 e persone con fragilità.
L’evento sportivo si inserisce nel programma di inaugurazione della nuova struttura sanitaria, completamente rinnovata grazie a un investimento di 5 milioni di euro che ha portato alla nascita della moderna “Ala Galileo”, con nuovi ambulatori, tecnologie diagnostiche avanzate e servizi innovativi, tra cui una piscina riabilitativa a 31 gradi.
Il programma della giornata:
Ore 9.30: saluti istituzionali con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e le autorità locali
A seguire: taglio del nastro e visita della struttura
Ore 10.00: calcio di inizio del primo torneo di calcio camminato Uisp Firenze
Ore 11.30: talk “Salute e sport” con il biatleta paralimpico Marco Pisani, reduce da Milano-Cortina 2026, e Renzo Ulivieri
A seguire: benedizione, premiazioni e aperitivo
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