Rassegna stampa ridotta a causa dello sciopero dei giornalisti di ieri
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Oggi rassegna stampa ridotta. A seguito dello sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro indetto per la giornata di ieri (qui le motivazioni), quasi tutti i giornali oggi in edicola non ci sono. Pertanto, su Firenzeviola.it ci saranno comunque dei focus e delle analisi sul momento della Fiorentina all'indomani della vittoria con eliminazione dalla Conference League contro il Crystal Palace maturata ieri sera al Franchi.
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Quattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giustadi Luca Calamai
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