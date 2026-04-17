Rassegna stampa ridotta a causa dello sciopero dei giornalisti di ieri

Rassegna stampa ridotta a causa dello sciopero dei giornalisti di ieriFirenzeViola.it
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Oggi alle 07:45Notizie di FV
di Redazione FV

Oggi rassegna stampa ridotta. A seguito dello sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro indetto per la giornata di ieri (qui le motivazioni), quasi tutti i giornali oggi in edicola non ci sono. Pertanto, su Firenzeviola.it ci saranno comunque dei focus e delle analisi sul momento della Fiorentina all'indomani della vittoria con eliminazione dalla Conference League contro il Crystal Palace maturata ieri sera al Franchi.