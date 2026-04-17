Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola ParkFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina non si ferma e dopo la partita giocata ieri sera al Franchi contro il Crystal Palace, è già tempo di pensare al prossimo impegno di lunedì contro il Lecce. per questo Vanoli non ha concesso giorni liberi con la squadra che si ritroverà al Viola Park per la consueta seduta al mattino: scarico per chi ha giocato ieri, regolare per gli altri. Da monitorare le condizioni degli infortunati viola.