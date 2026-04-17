Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park
FirenzeViola.it
La Fiorentina non si ferma e dopo la partita giocata ieri sera al Franchi contro il Crystal Palace, è già tempo di pensare al prossimo impegno di lunedì contro il Lecce. per questo Vanoli non ha concesso giorni liberi con la squadra che si ritroverà al Viola Park per la consueta seduta al mattino: scarico per chi ha giocato ieri, regolare per gli altri. Da monitorare le condizioni degli infortunati viola.
Pubblicità
Notizie di FV
Quattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giustadi Luca Calamai
Le più lette
2 La fine di un viaggio chiamato “Sufference League”: la Fiorentina saluta l’Europa tra rimpianti e orgoglio. Ma adesso nuove ambizioni
Copertina
FirenzeViolaLa fine di un viaggio chiamato “Sufference League”: la Fiorentina saluta l’Europa tra rimpianti e orgoglio. Ma adesso nuove ambizioni
Lorenzo Di BenedettoVanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Angelo GiorgettiFiorentina con l’anima: più 8 sull'incubo, è quasi fatta. Vanoli merita rispetto anche per questo, ma Paratici ha già due idee per il nuovo allenatore. Giovedì senza illusioni contro il Crystal Palace. Vediamo però chi recupera…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com