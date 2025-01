TZIMAS, All in sull'attaccante ma trattativa non semplice

FirenzeViola.it

Il nome più caldo in queste ore per la Fiorentina è quello di Stefanos Tzimas, attaccante greco del 2006, di proprietà del Paok ma al Norimberga in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni. Se la Fiorentina sembra aver già l'accordo con il giocatore, c'è da convincere il Norimberga e il Paok, pagando unm indennizzo al primo e l'intera cifra del riscatto al club greco che vorrebbe mantenere anche la percentuale sulla rivendita. Trattativa dunque non facile con la società viola disposta a spendere 22-23 milioni per il 19enne sul quale evidentemente punta molto.

Dopo una stagione passata in prima squadra al Paok Salonicco, in cui ha collezionato 23 presenze (quasi tutte da subentrato) con 4 reti e un assist, Tzimas quest'anno sembra definitivamente sbocciare con la maglia del Norimberga, aiutato anche da maestro come Miroslav Klose, suo tecnico in Germania ed il suo bottino è di 9 reti e un assist in 12 partite.