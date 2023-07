TRA I MILLE DUBBI IN PORTA ARRIVA LA PRIMA CERTEZZA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Meno di ventiquattro ore e la nuova stagione della Fiorentina avrà inizio. I volti nuovi, però, ancora non sono molti: tra i calciatori, in attesa dell'imminente arrivo di Fabiano Parisi, ci sarà il solo Sabiri, ma è all'interno dello staff di mister Vincenzo Italiano il nome di cui si sta parlando maggiormente. Il nuovo preparatore dei portieri, infatti, dopo che Massimiliano Benassi, che intanto è tornato in Primavera (CLICCA QUI), aveva preso il posto di Porracchio, sarà Marco Savorani.

Considerato da quasi tutti gli addetti ai lavori una vera e propria eccellenza nel panorama internazionale, se non addirittura tra i migliori al mondo (CLICCA QUI), Savorani nel 2018 è stato premiato come miglior preparatore dei portieri della Serie A. Dopo essersi ritirato nel 2000 la carriera come preparatore di Savorani inizia nel 2006 al Piacenza di Iachini, per poi collezzionare esperienze al Chievo, dove ha conosciuto e allenato Vincenzo Italiano, all’Atalanta, al Siena di Conte e alla Roma. Proprio in quest'ultima avventura l'attuale preparatore dei portieri viola inizia a lavorare con grandissimi giocatori del calibro di Szczesny e Allisson. Nel 2021, poi, si trasferisce al Tottenham iniziando ad allenare un campione del mondo come Lloris.

Ancora non è chiaro cosa farà la Fiorentina per il ruolo di portiere durante questo mercato estivo. I nomi accostati ai viola sono tanti, da Audero alle piste estere come Christensen, Horn e Grabara, e al momento nella rosa viola ci sono già Terracciano e Cerofolini per la prima squadra e i due giovanissimi talenti Vannucchi e Martinelli. Staremo a vedere cosa accadrà tra i pali della Fiorentina, ma intanto il primo colpo è già stato piazzato.