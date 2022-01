TRA I DUE LITIGANTI. E QUELLA REAZIONE AL GOL DI IKONÉ...

Ora la palla passa (di nuovo) a Vincenzo Italiano. Se è vero che tra i due litiganti il terzo gode, la speranza di tutti i tifosi della Fiorentina è che la saggezza popolare non sbagli e che a godere sia proprio il tecnico viola, di nuovo in mezzo alla tempesta ma già capace una volta di fare scudo ed evitare che le polemiche tra Dusan Vlahovic e la società rompano l'equilibrio che è riuscito a trovare.

Dopo le parole di Rocco Commisso che annunciarono la decisione dell'attaccante di non rinnovare ad ottobre ci fu probabilmente il momento peggiore dell'anno, con la sconfitta a Venezia e qualche screzio tra i tifosi presenti al Penzo e lo stesso Vlahovic al momento di andare sotto il curvino a salutarli. Stavolta l'impegno per la Fiorentina si preannuncia un po' più semplice visto il focolaio scoppiato in casa Udinese con ben sette giocatori (in attesa di nuovi tamponi) positivi a due giorni dalla sfida del Franchi.

Ma guai abbassare la guardia, e il primo a saperlo è proprio Italiano che ha conquistato i social con una reazione particolare al primo gol realizzato dal nuovo acquisto Ikoné in partitella: nel video pubblicato dalla società viola, il tecnico invece di celebrare la rete del francese si rammarica probabilmente per un movimento sbagliato. Segno che la concentrazione sull'obiettivo Europa resta al massimo: la Fiorentina si aggrappa di nuovo al suo condottiero, Vincenzo Italiano. Per lasciare fuori dal campo le polemiche e continuare la propria marcia.