TOTTENHAM, Virale sui social l'hashtag #GattusoOut

I tifosi del Tottenham non hanno preso bene la notizia rilanciata nel pomeriggio dall'Italia di un possibile approdo a Londra da parte di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese, che stamattina ha lasciato ufficialmente la panchina della Fiorentina senza mai nemmeno dirigere un allenamento, è molto vicino a sedere sulla panchina degli Spurs, con Paratici che dopo averlo cercato in passato per la Juventus, lo ha promosso in pole abbandonando la strada che portava a Paulo Fonseca.

I sostenitori del club londinese, hanno invaso Twitter con l'hashtag #GattusoOut, contestando il lavoro del nuovo direttore sportivo e del presidente Levy. Una contestazione che non è certo difficile da capire visto che per il post Mason, che a sua volta aveva sostituito Mourinho dopo l'esonero, si erano fatti i nomi di tecnici come Antonio Conte o il ritorno di Pochettino.