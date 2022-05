TORREIRA, Le posizioni di Fiorentina e procuratore

Situazione caldissima, anzi bollente, di casa Fiorentina è quella riguardante Lucas Torreira. Il futuro a Firenze del centrocampista uruguaiano sembra sempre più incerto, per stessa ammissione del presidente Rocco Commisso. Parlando oggi, il numero uno del club viola ha denunciato un gioco al rialzo del suo procuratore, pur lasciando uno spiraglio. Qualche ora dopo è arrivata anche la risposta del suo agente Bentancur, che ha messo in pubblica piazza qualche cifra e percentuale. In tutto questo, c'è chi scrive che la Juventus osservi interessata, pronta allo scherzetto di mercato.