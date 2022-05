COMMISSO, Torreira? C'è ancora possibilità ma...

Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso in merito alla situazione legata al centrocampista viola Lucas Torreira: "Sono molto deluso da quello che è successo nelle 24 ore successive al settimo posto. Qualcuno come è successo con Gattuso ci è cascato e ha fatto anche una petizione su Torreira. La notizia su di lui è stata mandata avanti da quelli che profittano dal fatto che Torreira resti alla Fiorentina. Il procuratore sa che quando qualcuno fa certe cose, con me non vincerà. Io sarò più duro e mi accanisco. Non voglio parlare di mercato, resterà nella Fiorentina quello che è successo. Ci può essere la possibilità di rivisitare la situazione con Torreira nelle prossime settimane ma non voglio dare nessun accento, nè di pessimismo nè di ottimismo".