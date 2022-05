TORREIRA, Parla l'agente: ecco le sue commissioni

Sull'onda lunga di quello che sembra diventato un vero e proprio caso, ovvero il probabile mancato riscatto di Lucas Torreira da parte della Fiorentina, anche l'agente del centrocampista di proprietà dell'Arsenal, Pablo Bentancur, ha parlato a Sky per fare chiarezza sui problemi legati a questa operazione e dare il suo punto di vista. L'agente ha spiegato come le frizioni tra lui ed il club viola siano legati ad una richiesta di commissioni che, di par suo, non definisce esagerata. Bentancur avrebbe infatti chiesto in caso di riscatto del calciatore una cifra pari tra il 5 e 10% del valore del cartellino di Torreira, che adesso è intorno ai 15 milioni. L'agente sposta l'attenzione invece sulle richieste legate allo stipendio: Torreira in questa stagione ha guadagnato 1,8 milioni netti, mentre per le prossime stagioni dovrebbe salire a 2,75.

Bentancur ha spiegato inoltre come la cifra per il riscatto di Torreira (ovvero i 15 milioni che la Fiorentina dovrebbe versare all'Arsenal entro il 31 maggio per acquisire il cartellino del giocatore) sarebbe spalmabile in sei rate da 2,5 milioni (con scadenza nel 2025.