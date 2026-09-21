Top Fv, chi il miglior viola in Fiorentina-Napoli 1-1? Vota il nostro sondaggio

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Tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. Al Franchi, ultima prima della sosta, viola e partenopei pareggiano dopo una gara ricca di episodi che avrebbero potuto arrotondare il punteggio e renderlo anche più ampio. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Gilmour, pari nella ripresa firmato da Jimenez dopo deviazione di Marin. Come sempre, la nostra redazione vi invita a votare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:

TOP FV, CHI IL MIGLIORE IN FIORENTINA-NAPOLI?