Top Fv, chi il miglior viola in Fiorentina-Napoli 1-1? Vota il nostro sondaggio
FirenzeViola.it
Tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. Al Franchi, ultima prima della sosta, viola e partenopei pareggiano dopo una gara ricca di episodi che avrebbero potuto arrotondare il punteggio e renderlo anche più ampio. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Gilmour, pari nella ripresa firmato da Jimenez dopo deviazione di Marin. Come sempre, la nostra redazione vi invita a votare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:
Pubblicità
Notizie di FV
Bravo Vanoli, ora c'è una squadra. Squilli di "Drago", De Gea, Jimenez, Fagioli. Oulai, più istinto che ragione, ma serve... La sosta come trampolino verso la rincorsadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Bravo Vanoli, ora c'è una squadra. Squilli di "Drago", De Gea, Jimenez, Fagioli. Oulai, più istinto che ragione, ma serve... La sosta come trampolino verso la rincorsa
2 Nuovo coraggio e un ritrovato leader difensivo, per Vanoli altre risposte positive in attesa di ritrovare il miglior Atta e inserire Oulai
Copertina
FirenzeViolaIncedibile per il club, intoccabile per Vanoli: Ndour al centro del 'villaggio' Fiorentina
Andrea GiannattasioDagli inviatiAllegri: "Se oggi siamo contenti del pari non va bene. Buona Fiorentina"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com