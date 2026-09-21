FirenzeViola La Fiorentina stacca la spina per due giorni: il programma durante la sosta

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Inizia la maxi-sosta. Il giorno dopo la gara col Napoli, la Fiorentina come tutti i club di Serie A si ferma e si concede qualche ora di riposo, permessa dalla pausa Nazionali che a questo giro sarà lunga come mai prima. Due settimane intere senza giocare, motivo per cui Paolo Vanoli ha lasciato la sua squadra libera per due giorni dopo il pareggio di ieri. La ripresa degli allenamenti, a ranghi ridotti visti i tanti viola con le rispettive Selezioni, è fissata a mercoledì.