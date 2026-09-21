Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Andrea GiannattasioDagli inviatiAllegri: "Se oggi siamo contenti del pari non va bene. Buona Fiorentina"
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