Top Fv, Fiorentina ko a Genova 2-1: chi salvi tra i viola? Vota il sondaggio
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Riparte con una sconfitta il campionato della Fiorentina. I viola di Vanoli escono sconfitti per 2-1 dal match col Genoa, complici i gol di Osmajic e Messias che condannano una squadra parsa troppo brutta per essere vera, almeno per buona parte della gara. Come al solito, la nostra redazione invita i suoi lettori a votare il migliore in campo nella sfida di Marassi. Di seguito il link per votare nel consueto sondaggio Top FV:
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FirenzeViolaBicchiere mezzo pieno Fiorentina: penultima sì ma solo per un gol, la classifica resta corta
Mario TeneraniDifesa choc: media 2,33 gol presi a partita. L’altro problema vero è il temperamento: squadra “bellina” e leziosa, combatte poco. Oulai serve più dietro, Beto non c’è
Tommaso LoretoSenza coraggio, senza qualità. La Fiorentina immaginata in estate è solo teorica, e Vanoli non ha ancora dato un'impronta di gioco
Pietro LazzeriniSenza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
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