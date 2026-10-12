Oulai-Fagioli, coppia invocata ma sul campo non rende

Oulai-Fagioli, coppia invocata ma sul campo non rendeFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

"Invocato sugli spalti, smarrito sul campo. La prima vera prova di Christ Oulai accanto a Nicolò Fagioli ha lasciato, di fatto, solamente interrogativi. A Genova, per la seconda volta nella gestione Vanoli dopo la gara di Coppa Italia con il Pisa, l’ivoriano è partito titolare.

È stato il debutto dall’inizio in campionato con il nuovo tecnico, ma l’occasione si è esaurita all’intervallo: 45' di scarso apporto, senza incidere nella costruzione e senza garantire protezione quando il pallone passava al Genoa". Questo l'incipit del pezzo di Andrea Giannattasio sulla prestazione negativa di Oulai a Genova in coppia appunto con Fagioli, anche per un problema di posizione ancora da trovare.