Oulai-Fagioli, coppia invocata ma sul campo non rende
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"Invocato sugli spalti, smarrito sul campo. La prima vera prova di Christ Oulai accanto a Nicolò Fagioli ha lasciato, di fatto, solamente interrogativi. A Genova, per la seconda volta nella gestione Vanoli dopo la gara di Coppa Italia con il Pisa, l’ivoriano è partito titolare.
È stato il debutto dall’inizio in campionato con il nuovo tecnico, ma l’occasione si è esaurita all’intervallo: 45' di scarso apporto, senza incidere nella costruzione e senza garantire protezione quando il pallone passava al Genoa". Questo l'incipit del pezzo di Andrea Giannattasio sulla prestazione negativa di Oulai a Genova in coppia appunto con Fagioli, anche per un problema di posizione ancora da trovare.
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Copertina
FirenzeViolaIl doppio passo falso di Genova, tra responsabilità tecniche e una preparazione alla ripresa del campionato che non ha funzionato
Mario TeneraniDifesa choc: media 2,33 gol presi a partita. L’altro problema vero è il temperamento: squadra “bellina” e leziosa, combatte poco. Oulai serve più dietro, Beto non c’è
Tommaso LoretoSenza coraggio, senza qualità. La Fiorentina immaginata in estate è solo teorica, e Vanoli non ha ancora dato un'impronta di gioco
Pietro LazzeriniSenza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
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