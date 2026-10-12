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Tra scarico e allenamento: il programma della Fiorentina in vista del Como
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Dopo il ko di Genova, ieri la Fiorentina ha sostenuto una seduta di scarico. I giocatori di Vanoli, dopo la cocente sconfitta al Ferraris, sono scesi in campo al Viola Park per alleggerirsi dalle fatiche accumulate a Marassi. Oggi invece la squadra godrà di un giorno di riposo e riprenderà ad allenarsi domani a pieno regime, porgendo lo sguardo sulla sfida col Como di domenica alle ore 15 al Franchi, diventata ancor più delicata dopo il 2-1 subito sabato pomeriggio contro il Genoa.
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