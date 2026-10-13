Social Il giorno libero di Cher Ndour? A vedere giocare l'Urago Mella

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La Fiorentina oggi è tornata in campo dopo un giorno libero (domenica invece la squadra si era ritrovata al Viola Park per fare lavoro chi di scarico (titolari di Genova), chi sul campo. Cher Ndour ha approfittato per tornare sì a casa a Brescia, restando però in tema calcio. Il centrocampista viola e azzurro infatti Cher Ndour era in tribuna, colma di spettatori, allo stadio di Urago Mella (quartiere di Brescia appunto), per il derby di seconda categoria tra la squadra locale e Collebeato, vinto 2-0 dai padroni di casa volati in testa a punteggio pieno nel girone F.

E' quanto riporta il giornale di Brescia che ha postato la foto anche sui social e che ha sottolineato come il centrocampista sia legato agli amici che giocano nella squadra. Non è infatti la prima volta, visto che anche ad aprile fu avvistato e immortalato.