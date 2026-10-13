Dal Viola Park: Atta prosegue con il lavoro personalizzato

Dal Viola Park: Atta prosegue con il lavoro personalizzato
Oggi alle 17:27Primo Piano
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

La Fiorentina oggi è tornata al lavoro in vista della gara di domenica con il Como (che invece domani sarà impegnato in Champions). In gruppo non si è allenato invece il centrocampista Arthur Atta che prosegue il percordo di recupero tra terapie e lavoro personalizzato. Il tutto, come sottolineato anche da Paolo Vanoli (che ha dichiarato che il giocatore ha un sovraccarico funzionale all'addome), per recuperare al meglio.