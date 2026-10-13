Al Franchi Italia-Bielorussia: Severini in campo, Pinones Arce in tribuna
Al Franchi alle ore 18.15 si gioca l'importante partita dell'Italdonne contro la Bielorussia, gara di ritorno del primo turno dei play off di qualificazione al Mondiale. Non poteva perdersi la partita il tecnico della Fiornetina Femminile Pablo Pinones Arce, seduto infatti in tribuna, come mostrano le immagini di FirenzeViola. Osservata speciale in campo la centrocampista viola Emma Severini.
Le formazioni:
Italia (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Lenzini, Soffia, Boattin; Severini, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. A disposizione: Gilardi, Durante, Schatzer, D'Auria, Giugliano, Piemonte, Oliviero, Rosucci, Glionna, Dragoni, Cambiaghi, Polli. CT Soncin
Bielorussia (4-5-1): Nat. Voskobovich; Slesarchik, Sitnikava, Kazakevich, Bohdan; Kavaliova, Linnik, Kozyupa, Belaya, Shlapakova; Surovtseva. A disposizione: Seuko, Svidunovich, Harshkova, Siniauskaya, Kapustina, Tsikhavodava, Maniukova, Alkhovik, Pratasiuk, Valiuk, Charlionak, Nad. Voskobovich, CT Hryharau
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