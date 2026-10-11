Tanta scelta ma scarsa resa: l'attacco della Fiorentina ancora è fumoso

Tanta abbondanza in attacco ma, alla fine, scarsissima resa. Si potrebbe riassumere così uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it, che ha analizzato le tanti armi offensive a disposizione della Fiorentina ma il poco apporto dato a Genova. Mastantuono è stato il più pericoloso ma ha portato a casa un bottino misero. Appena 3 passaggi chiave e 1 tiro in porta.. Poca roba pure Gnonto, a cui è stata negata la gioia del gol dal Var. Giusto 2 passaggi chiave per l’ex attaccante del Leeds. E poi ci sono Njie e Gonçalves, tenuti a riposo per essere inseriti a gara in corso. Il primo si è distinto per 1 passaggio chiave e 1 tiro, il secondo non ha nemmeno calciato in porta. Se il portoghese ha sempre potuto lavorare col resto del gruppo, l’ex Toro ha preso parte agli impegni con la Svezia U21 lamentandosi per la non-convocazione in Nazionale maggiore.