La Fiorentina cade a Genova: chi si salva tra i viola al Ferraris? Vota il Top FV!
FirenzeViola.it
Riparte con una sconfitta il campionato della Fiorentina. I viola di Vanoli escono sconfitti per 2-1 dal match col Genoa, complici i gol di Osmajic e Messias che condannano una squadra parsa troppo brutta per essere vera, almeno per buona parte della gara. Come al solito, la nostra redazione invita i suoi lettori a votare il migliore in campo nella sfida di Marassi. Di seguito il link per votare nel consueto sondaggio Top FV:
Pubblicità
Notizie di FV
Difesa choc: media 2,33 gol presi a partita. L’altro problema vero è il temperamento: squadra “bellina” e leziosa, combatte poco. Oulai serve più dietro, Beto non c’èdi Mario Tenerani
Le più lette
1 Difesa choc: media 2,33 gol presi a partita. L’altro problema vero è il temperamento: squadra “bellina” e leziosa, combatte poco. Oulai serve più dietro, Beto non c’è
2 Potenzialmente forte ma non ancora squadra, la Fiorentina si riscopre fragile in difesa e a centrocampo
Copertina
FirenzeViolaSquadra giovane ma più forte contro le big. L'analisi di De Gea da confermare in tre gare
Tommaso LoretoSenza coraggio, senza qualità. La Fiorentina immaginata in estate è solo teorica, e Vanoli non ha ancora dato un'impronta di gioco
Pietro LazzeriniSenza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
Luca CalamaiNdour capitan futuro, Pellegrino ha cancellato Kean. Senza coppa ciao Mastantuono. Atta meglio di Gonçalves
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com