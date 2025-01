TOP FV, Col Napoli si salva Sottil. Comuzzo secondo

FirenzeViola.it

Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina al Franchi, battuta con uno 0-3 senza appello dal Napoli, firmato da Neres, Lukaku e McTominay. Secondo quanto emerso dalla votazione del Top Fv, che dopo ogni partita permette ai lettori di scegliere il migliore in campo tra i gigliati, a salvarsi è stato Riccardo Sottil, tra i pochi dei viola a provarci e autore di un bel assist da cui nasce il gol annullato di Kean. Il figlio d'arte ha raccolto il 40,86% delle preferenze. Secondo posto per Pietro Comuzzo (28,56%), dominante nella marcatura di Lukaku ma autore di un erorre che ha portato i partenopei a chiudere l'incontro. Terzo gradino del podio infine per Moise Kean che ha raccolto il 9,64% delle preferenze.

TOP FV FIORENTINA-NAPOLI 0-3 [1089 voti]

1) Riccardo Sottil: 445 voti (40,86%)

2) Pietro Comuzzo: 312 voti (28,56%)

3) Moise Kean: 105 voti (9,64%)