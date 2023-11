TOP FV, Col Milan si salva Terracciano. Secondo Lopez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Percentuali bulgare per Pietro Terracciano, votato dai lettori di FirenzeViola.it come migliore in campo di Milan-Fiorentina. Il portiere Viola, decisivo in più occasioni nel negare il raddoppio a Jovic e compagni, ha dominato il consueto sondaggio Top Fv con cui i nostri lettori possono scegliere il miglior viola in campo nelle varie partite. Terracciano vince nettamente con il 78% di preferenze; dietro di lui Maxime Lopez (7%) e Fabiano Parisi (3%). Ecco il podio:

Top Fv Milan-Fiorentina 1-0, 885 voti totali:

1) Pietro Terracciano, 77,74% (688 voti)

2) Maxime Lopez, 6,89% (61 voti)

3) Fabiano Parisi, 3,39% (30 voti)