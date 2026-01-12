Top FV, chi il miglior viola in Fiorentina-Milan? Vota il sondaggio!
FirenzeViola.it
Pari amaro ancora una volta, per la Fiorentina. Dopo la mancata vittoria sul campo della Lazio nel turno infrasettimanale, la squadra viola ripete un pareggio che poteva sapere di vittoria. Contro il Milan, infatti, non arriva il successo nonostante il vantaggio fino agli ultimissimi minuti di gioco, con Nkunku che ha nuovamente spento l'urlo di gioia che stavano per cacciare tutti i presenti al Franchi. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:
Pubblicità
Notizie di FV
Vogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei violadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Copertina
FirenzeViolaChi l'ha visto? Kean e un'altra prova incolore: si è smarrito il bomber che flexava agli avversari
FirenzeViolaDuttilità, leadership e quel mito di Miccoli: Piergiorgio Bonanno guida la Primavera capolista
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com