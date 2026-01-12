Top Fv, chi il miglior viola in Fiorentina-Milan? Vota il nostro sondaggio

Top Fv, chi il miglior viola in Fiorentina-Milan? Vota il nostro sondaggioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:26Notizie di FV
di Redazione FV

Pari amaro ancora una volta, per la Fiorentina. Dopo la mancata vittoria sul campo della Lazio nel turno infrasettimanale, la squadra viola ripete un pareggio che poteva sapere di vittoria. Contro il Milan, infatti, non arriva il successo nonostante il vantaggio fino agli ultimissimi minuti di gioco, con Nkunku che ha nuovamente spento l'urlo di gioia che stavano per cacciare tutti i presenti al Franchi. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO IL MILAN?