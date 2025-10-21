Top Fv, chi il miglior viola di Milan-Fiorentina 2-1? Vota il nostro sondaggio

Top Fv, chi il miglior viola di Milan-Fiorentina 2-1? Vota il nostro sondaggio
Oggi alle 18:08
di Redazione FV

La Fiorentina cade in casa della capolista: 2-1 a San Siro, con un Milan che va sotto (rete di Robin Gosens) e poi rimonta con una doppietta di Rafa Leao. Quarta sconfitta nelle prime sette giornate per una Viola sempre più in basso in classifica, a quota 3. Come di consueto su FirenzeViola.it vi chiediamo di votare il miglior calciatore della Fiorentina in campo. Ecco qui il sondaggio Top Fv!

