TOCCATA E FUGA. O FORSE NO

Dalbert Henrique Chagas Estevão, o più semplicemente Dalbert, rappresenta uno dei nodi da sciogliere in vista della prossima finestra di calciomercato. Il terzino brasiliano è, infatti, uno dei tre calciatori in prestito al club di viale Manfredo Fanti che, assieme a Badelj e Ghezzal, non può rivendicare l'obbligo di essere riscattato. La Fiorentina sta portando avanti più di una riflessione in merito al futuro del classe '93, il quale finora ha vestito la maglia viola per 26 volte figurando titolare l'85% delle quali, collezionando l'84% dei minuti giocati e vantando una media del 18% di partecipazione al gol. Una delle voci di corridoio ha ventilato finora l'ipotesi di un possibile inserimento del suo cartellino in un'eventuale trattativa con l'Inter per la cessione del più che ambito Federico Chiesa.

Tra i maggiori candidati a riempire il vuoto che Dalbert lascerebbe sulla fascia c'è Leonardo Spinazzola, della Roma, il quale a dire il vero farebbe comodo a prescindere, data la persistente carenza di ricambi sulla fascia. Uno scenario comunque difficilmente praticabile, anche solo per la svalutazione del cartellino dell'attaccante per cui come minimo in caso di cessione si chiederebbe un pagamento cash. Oltretutto pare che la Fiorentina abbia avuto modo di contattare i dirigenti dell'Inter negli ultimi giorni proponendo loro la conferma per un'altra stagione dei prestiti di Dalbert e Biraghi (quest'ultimo, dal passato nel settore giovanile nerazzurro, potrebbe finire nella lista B della Champions League). Tante ipotesi al vaglio, dunque, con l'addio di Dalbert oggi un po' meno scontato.