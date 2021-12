TERRACCIANO INCERTO SUL GOL, MALE NICO, CASTRO È TORNATO

TERRACCIANO – Aiutato dal palo sulla prima iniziativa di Faraoni è fin troppo fuori dalla porta quando si fa sorprendere da Lasagna sul vantaggio del Verona. Ringrazia Simeone che alza sulla traversa la successiva occasione ma avrebbe avuto poche colpe. Secondo tempo da spettatore e brividi nel recupero con una respinta sui piedi di Simeone, 5,5

VENUTI – Dalla sua parte nasce il gol con l'assist di Caprari per Lasagna che lo taglia fuori. Qualche affanno anche più tardi con il Verona che spreca con Simeone, 5,5

Dal 24'st ODRIOZOLA - Primo pallone sul quale si prende un rischio non indifferente, poi entra in partita, 6

MILENKOVIC – Anche lui osserva Lasagna entrare in area e segnare il gol del vantaggio, poi recupera un filo di sicurezza in più. Ringhia su Doveri a metà ripresa per un fallo non fischiato e di testa si fa valere nell'area avversaria. Bella chiusura nel finale sulla giocata di Cancellieri. Lottatore, 6

IGOR – Un brutto scivolone regala al Verona l'occasione del raddoppio poi sprecata da Simeone. Energico nel secondo tempo in un'entrata dura su Caprari. Meno incertezze in una ripresa in cui il Verona si vede meno. Altalenante, 5,5

TERZIC – Alla prima da titolare in serie A, al posto dello squalificato Biraghi, cerca qualche traversone senza grande precisione ma soffre la spinta di Faraoni. Non si scompone nel secondo tempo e sfodera l'assist per il pari di Castrovilli. Finirà tra gli ammoniti ma si difende, 6,5

BONAVENTURA – Ci prova dalla lunga distanza senza fortuna poco prima della mezz'ora. Si ripete con una percussione centrale stoppata da Sutalo poi resta negli spogliatoi evidentemente per motivi fisici, 6

Dal 1'st CASTROVILLI – Al rientro viene trattenuto da Caprari che rimedia il giallo. L'impatto è buono come il tiro deviato dalla difesa che finisce fuori ed è premiato dal gol del pareggio tanto bello quanto prezioso, 7

TORREIRA – Incassato il gol è lui a chiamare Vlahovic al primo tiro della gara anche se stasera non è semplice far girare palla. Se la rifà con qualche compagno per le difficoltà che restano le stesse anche nella ripresa. E' comunque nevralgico nel gioco dei viola, 6

DUNCAN – Primo tempo di sofferenza contro un centrocampo che gira meglio del suo, ritarda un filo il tocco per Vlahovic in apertura di secondo tempo ma più tardi mette un pallone interessante in area che porterà Castrovilli al tiro. Si ripete chiamando al tiro anche Vlahovic ma spreca malamente l'occasione dell'eventuale due a uno. Senza vie di mezzo, 6

GONZALEZ – Più ombre che luci in una prima frazione di gioco in cui si ricorda giusto per una bella apertura per Sottil. Stessa musica nel secondo tempo in cui cambia anche corsia mantenendo però la stessa apatia, 5

VLAHOVIC – Primo tentativo troppo debole su invito di Torreira poi viene strattonato in area di rigore ma senza interventi arbitrali. Pescato in fuorigioco su una buona ripartenza in avvio di ripresa ci riprova in rovesciata ma debolmente. Prosegue nel duello verbale con l'arbitro Doveri ma dà segni di vita con un diagonale alto dopo l'invito di Duncan. Sullo stesso asse è di nuovo sul filo dell'offside sena comunque trovare il tiro. Non supera il record di CR7 e non è una gran serata, ma non cambia il giudizio sull'anno stellare che lo ha consacrato signor centravanti, 6

SOTTIL – Pochi lampi nel primo tempo e qualche difficoltà nel dare sostegno a Terzic. Non va molto meglio in una ripresa in cui non si accende, 5,5

Dal 18'st SAPONARA – Entra e s'infortuna alla mano ritrovandosi di nuovo a uscire poco dopo essere entrato. Sfortunato, 6

Dal 24'st CALLEJON – Rileva l'infortunato Saponara senza troppi squilli, 6

ITALIANO – Qualche sorpresa nella formazione come Sottil nel tridente e la panchina di Quarta al quale preferisce Igor. Eppure l'avvio dei suoi è probabilmente il peggiore della stagione e dopo l'occasione di Faraoni si ritrova sotto per il gol di Lasagna. Calcolando l'errore sotto misura di Italiano è probabilmente il peggior primo tempo dell'anno, in linea con quanto accaduto a Venezia. Dopo l'intervallo richiama Bonaventura e inserisce Castrovilli. Quando prova la carta Saponara gli va male come domenica, per infortunio e non un'espulsione, perciò cambia ancora la fascia destra inserendo Callejon e Odriozola. In una serata complicata ha comunque ragione lui con l'inserimento di Castrovilli che lo ringrazia firmando l'uno a uno e un gol importante nel recupero del numero 10. Dopo aver atteso a lungo il pareggio trova il secondo a stretto giro di posta, ma la chiusura del suo 2021 in viola resta da applausi, 6,5