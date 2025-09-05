Tacco di Retegui e incornata di Kean, l'Italia la sblocca con l'Estonia grazie al bomber viola

L'Italia sblocca il risultato contro l'Estonia grazie al suo tandem d'attacco. Al minuto 59 Zaccagni premia l'arrivo sulla sinistra di Dimarco, a cui esce un cross non dei migliori. La palla comunque arriva a Retegui, che disegna un perfetta sponda di tacco per Moise Kean, abile ad infilare di testa Hein. Subito dopo clamoroso palo sempre dell'attaccante della Fiorentina, capace di liberarsi davanti al portiere e vicinissimo al 2-0 immediato.