Ndour, il jolly a sorpresa: ha quasi raggiunto metà minutaggio della scorsa annata

La sosta di settembre è l’occasione per i primi bilanci e in casa Fiorentina uno dei più positivi riguarda Cher Ndour. A maggio sembrava destinato a lasciare Firenze, ma con l’arrivo di Pioli la situazione si è capovolta: ora l’esubero è Richardson, mentre Ndour è diventato un jolly prezioso. Dopo la tripletta alla Primavera e buone prove nelle amichevoli, Pioli lo ha usato come elemento tattico capace di variare il modulo tra 3-4-2-1 e 3-5-2. Nei preliminari di Conference contro il Polissya ha brillato con un assist per Gudmundsson, guadagnandosi spazio anche in campionato. Le successive gare a Cagliari, al ritorno col Polissya e a Torino hanno mostrato qualche difficoltà, soprattutto nella fase di costruzione, ma il tecnico lo considera un’arma utile anche a partita in corso. Con 200 minuti già giocati in 4 match, Ndour ha quasi raggiunto metà del minutaggio della scorsa stagione. Ora, impegnato con l’Under 21, dovrà confermare le buone sensazioni dell’estate per diventare una risorsa stabile nella rosa viola. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.