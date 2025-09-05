Pongracic in campo 90' nel successo della Croazia. Solo panchina per Sohm
FirenzeViola.it
Buona serata per Marin Pongracic e Simon Sohm, impegnati con le rispettive Nazionali (Croazia e Svizzera) nelle gare di qualificazione mondiale rispettivamente contro le Isole Faer Oer e il Kosovo. Il centrale viola è partito dal 1' e ha giocato tutta la partita, contribuendo al successo della sua squadra per 1-0 (gol-vittoria di Kramaric al 31') mentre il mediano, partito dalla panchina, è rimasto seduto per tutta la gara e non ha partecipato al festival del gol della sua Svizzera che a Basilea ha demolito 4-0 il Kosovo.
