Gudmundsson, gol con l'Islanda con lo spettro dell'infortunio: il 10 tolto dopo 68'

Serata dolce-amara per Albert Gudmundsson con la Nazionale islandese: il numero 10 viola, partito titolare, ha infatti realizzato con un diagonale sul secondo palo il gol del momentaneo 4-0 della sua Selezione contro l’Azerbaijan al 66' nella sfida valida per le qualificazioni mondiali (al momento il punteggio è sul 5-0) ma dopo aver tirato in porta, al momento di rimettere la gamba sinistra a terra, è stato poi travolto da un avversario in area di rigore finendo per mettere male il piede. Il calciatore, senza nemmeno esultare, si è poi sdraiato dolorante con le mani sul viso alle spalle della porta avversaria e dopo 2’ è stato sostituito.

Vedremo se si tratta solo di un grande spavento oppure il giocatore (autore peraltro dell'assist dell'1-0 della sua squadra) è stato vittima di un infortunio.