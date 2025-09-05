Dal Sigma Olomouc all'AEK: ecco le avversarie dei viola in Conference League

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato lo speciale che la nostra redazione ha realizzato a proposito delle sei avversarie che la Fiorentina affronterà nella fase campionato della Conference League. La Fiorentina esordirà il 2 ottobre al Franchi contro il Sigma Olomouc e chiuderà il 18 dicembre col Losanna. Nel girone affronterà sei rivali diverse per storia e ambizioni. Il Sigma Olomouc, quinto in Repubblica Ceca, punta sul talento Vasulin. Il Rapid Vienna, già eliminato dai viola nel 2023, è primo in Austria e ha lanciato i giovani Mbuyi e Dahl. Più ostico il Mainz di Bundesliga, che può contare su Nebel e Amiri. L’AEK Atene ha in rosa tanti ex Serie A (Strakosha, Pereyra, Jović) ed è guidato da Nikolic, ma Martial non è in lista UEFA. La Dinamo Kiev, campione d’Ucraina, si affida a Shaparenko, Buyalskyi e Voloshyn. Infine il Losanna, tornato in Europa dopo 15 anni e legato al ricordo di Antognoni, ha superato Besiktas ai preliminari e propone giovani come Diakité. Un girone vario che testerà l’esperienza europea della squadra di Italiano.