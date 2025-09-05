Altri tre viola impegnati stasera in Nazionale: solo Gud e Pongracic dal 1', non Sohm

Altri tre viola impegnati stasera in Nazionale: solo Gud e Pongracic dal 1', non Sohm
Redazione FV

Serata di impegni internazionali per diversi giocatori della Fiorentina, protagonisti con le rispettive Nazionali nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Oltre a Moise Kean, in campo con l’Italia a Bergamo contro l'Estonia, saranno in campo altri tre viola, tutti alle 20:45.

A Reykjavík Albert Gudmundsson parte titolare nella sfida tra Islanda e Azerbaijan, mentre a Tórshavn Marin Pongracic guida la difesa della Croazia contro le Isole Far Oer. Diversa la situazione per Simon Sohm: il centrocampista ex Parma inizialmente partirà dalla panchina nella gara che la Svizzera disputa a Basilea contro il Kosovo. Una serata che conferma, in ogni caso, la forte presenza internazionale della rosa viola, sparsa sui campi d’Europa.