I nuovi Paperoni viola: viaggio nome per nome nel nuovo monte ingaggi della Fiorentina

Uno dei testi più letti su Firenzeviola.it oggi è stato lo speciale che la nostra redazione ha realizzato a proposito del nuovo monte ingaggi viola al termine della sessione estiva di calciomercato. La Fiorentina, dopo un mercato da quasi 100 milioni investiti in cartellini, è riuscita a mantenere il monte ingaggi sotto i 70 milioni lordi, traguardo importante anche in ottica fair play finanziario. Il totale netto è di circa 36,8 milioni, grazie anche ai benefici del decreto crescita che riducono il peso fiscale per 7-8 giocatori arrivati prima della sua abolizione. In cima alla classifica degli stipendi c’è Moise Kean, con 4,5 milioni netti (5,6 lordi con agevolazioni), seguito da De Gea, salito a 3 milioni dopo il rinnovo, e da Gudmundsson a 2,2 milioni. Le uscite di contratti pesanti come Biraghi, Beltran, Ikoné e Adli hanno alleggerito il bilancio, compensando i nuovi arrivi: Dzeko (1,8 più bonus), Piccoli (1,4), Lamptey (1,25) e Sohm (1,2). Gli altri innesti sono sotto il milione. Nel complesso si registra un sostanziale pareggio, se non addirittura una lieve riduzione rispetto alla scorsa stagione, a fronte di una rosa di maggiore qualità per Pioli.