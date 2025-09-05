Kean raggiante: "Avanti così. Gattuso? Ci ha trasmesso la grinta che mancava"

Al termine della goleada con cui l'Italia si è imposta sull'Estonia (5-0), Moise Kean ha preso la parola ai microfoni della Rai. Ecco le sue parole: "Era importante dare un segnale già da inizio ripresa. Nel primo tempo siamo stati un po’ timidi, ma nel secondo tempo abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a esprimerci meglio. Speriamo di continuare così. Io in coppia con Retegui? È un grande attaccante, mi trovo bene con lui: abbiamo un’ottima collaborazione. L'arrivo di Gattuso? Il mister ci ha trasmesso grinta, quella che ci mancava.

Ha più esperienza di noi e ci ha dato ciò che serviva. Speriamo di andare avanti su questa strada. Tutti gridavano il mio nome dopo il gol ? Quando gioca l’Italia siamo tutti uniti ed è una sensazione bellissima. Di sicuro questo risultato ci darà ancora più forza per affrontare le prossime partite".